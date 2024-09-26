"Мегаполия": концепция Urban Health

"Здоровый город" (Urban Health) – новая урбанистическая концепция, цель которой заключается в создании условий для жизнедеятельности населения с минимальными угрозами для здоровья. Для достижения этой цели создаются бесшовные велопешеходные маршруты, открываются общественные огороды, формируется доступная среда для занятия спортом, разрабатываются зеленые стандарты офисных и жилых зданий.

Может ли современный мегаполис оздоравливать человека? Подробнее – в программе "Мегаполия".