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26 сентября, 13:50

Город

"Мегаполия": концепция Urban Health

"Мегаполия": концепция Urban Health

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"Здоровый город" (Urban Health) – новая урбанистическая концепция, цель которой заключается в создании условий для жизнедеятельности населения с минимальными угрозами для здоровья. Для достижения этой цели создаются бесшовные велопешеходные маршруты, открываются общественные огороды, формируется доступная среда для занятия спортом, разрабатываются зеленые стандарты офисных и жилых зданий.

Может ли современный мегаполис оздоравливать человека? Подробнее – в программе "Мегаполия".

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