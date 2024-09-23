В Москве искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики

Повысить точность и скорость лучевых исследований московским врачам помогают нейросети. Искусственный интеллект проанализировал уже 13 миллионов результатов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день новые технологии участвуют в исследовании результатов МРТ, КТ, а также маммографии и снимков легких. В 2024 году возможности расширили. Искусственный интеллект позволяет находить на лучевых исследованиях признаки 38 заболеваний.

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