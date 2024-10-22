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22 октября, 11:15

Общество

В Москве ожидаются небольшие дожди 22 октября

В Москве ожидаются небольшие дожди 22 октября

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Небольшие дожди ожидаются в Москве 22 октября. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже, чем вчера. Однако аномальное тепло в городе сохраняется, несмотря на облачность.

Циклон окажет влияние на погоду в столице, что приведет к локальным кратковременным осадкам. Днем температура будет держаться на уровне 9–11 градусов, а к вечеру опустится до 8, а ночью – до 5. Ветер будет западным, со скоростью от 3 до 9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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