Осенний фестиваль колледжей начнется в Москве 26 октября

Осенний фестиваль колледжей пройдет в Москве на этой неделе. Фестиваль начнется 26 октября и завершится 2 ноября. Девятиклассники и их родители смогут узнать все о профессиональном образовании. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первые дни фестиваля будут проходить в Московском дворце пионеров. Школьники смогут встретиться с работодателями, экспертами рынка труда и директорами колледжей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.