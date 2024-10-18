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Новости

18 октября, 13:00

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Космическая инженерия и нейросети стали новыми направлениями допобразования в Москве

Космическая инженерия и нейросети стали новыми направлениями допобразования в Москве

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Московских школьников и студентов колледжей научат космической инженерии и работе с нейросетями. В этом учебном году в столице появились соответствующие кружки и секции. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что город следит за трендами на рынке труда и адаптирует программы дополнительного образования под интересы учащихся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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