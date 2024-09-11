Собянин: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Полсотни новых школ и более 130 детских садов построили в Москве за пять лет. Как подчеркнул в своем телеграм-канале Сергей Собянин, речь идет только об учебных учреждениях, возведенных на средства частных инвесторов.



Раньше строительство подобных объектов велось исключительно за счет городского бюджета, однако в 2021 году отношения города и бизнеса были пересмотрены. Теперь застройщики сами строят школы, детские сады, поликлиники и другие инфраструктурные объекты, а город берет их на свой баланс и обеспечивает дальнейшее обслуживание.

По словам Сергей Собянина, на данный момент заключено 150 договоров участия, семь из которых уже выполнены в полном объеме. Всего инвесторами предусмотрено строительство с последующей передачей городу 283 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

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