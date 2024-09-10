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10 сентября, 18:26

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Собянин: более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За восемь лет совершено более 1 миллиарда поездок по МЦК, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Раньше на месте МЦК была непригодная железная дорога, которую называли "ржавым поясом" города, а близлежащие территории были непривлекательными для жизни и бизнеса. Скептики предрекали новому виду транспорта провал", – отметил мэр.

По словам Собянина, проект МЦК обеспечил москвичей удобными маршрутами, а также дал импульс для развития социальной и экономической инфраструктуры. Так, вокруг станций Московского центрального кольца началась стройка жилых и коммерческих объектов.

Также мэр Москвы подчеркнул, что постоянно проводится большая работа над тем, чтобы поездки по МЦК были максимально удобными и быстрыми для пассажиров. На сегодняшний день интервал движения в часы пик составляет всего четыре минуты.

Ранее Собянин открыл станцию "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена. "Потапово" является важной станцией, так как она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарка. Помимо этого, эта станция стала первой отапливаемой наземной станцией Московского метрополитена.

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