Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Новое жилье, спортивный комплекс, многофункциональный центр и другие объекты возведут на востоке Москвы. Как сообщил Сергей Собянин, они появятся в районе Ивановское на месте двух участков, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Кроме того, он одобрил еще семь проектов, которые помогут создать новые рабочие места в городе. Так, в ТиНАО инвесторы возведут школу, детсад, многофункциональный центр и логистический комплекс. При этом в Южном, Западном и Юго-Восточном округах появятся новые офисы и деловые центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.