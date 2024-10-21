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21 октября, 08:18

Общество

Столичные студенты смогут присоединиться к "Снежному десанту"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Набор волонтеров для участия во Всероссийской акции "Снежный десант" студенческих отрядов РФ начался в Москве. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Елену Драгунову.

"Многие из студентов так полюбили это мероприятие, что присоединяются к нему уже в четвертый-пятый раз", – добавила она.

Акция пройдет в начале 2025 года. "Снежный десант" состоится в Москве уже в девятый раз. В его рамках студенты города помогают тем людям, которым это наиболее необходимо, указала Драгунова.

Подготовка к "десанту" будет длиться с ноября 2024 года по январь 2025 года. В конце первого месяца следующего года активистов распределят по 16 отрядам. В рамках акции они организуют концерты и мастер-классы, проведут тематические встречи со школьниками и ветеранами, приведут в порядок памятники и мемориалы не только Москвы, но и других регионов ЦФО. Также их помощь может понадобиться детским центрам, приютам для животных и многим другим.

"Это отличная возможность стать причастным к жизни страны, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал", – сказала руководитель студенческих отрядов Москвы Наталья Белокрылова.

Подать заявку на участие можно в сообществе в соцсети "ВКонтакте" до 28 октября. С каждым претендентом проведут собеседование.

В настоящий момент волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек, рассказывал ранее Сергей Собянин. Еще в 2022 году в столице по просьбам москвичей учредили знак отличия "Волонтер Москвы". За это время обладателями награды стали 60 горожан.

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