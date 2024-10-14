Выставка "Почетные граждане Москвы" открылась в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая выставка "Почетные граждане Москвы" открылась в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". Она была организована центрами госуслуг "Мои документы" совместно со столичным Главархивом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция была приурочена к Году семьи. Ее можно посмотреть в 30 центрах, а также в формате онлайн на сайте Главархива.

На выставке гости смогут узнать историю звания "Почетный гражданин города Москвы" и сравнить порядок его присвоения в дореволюционное время и в наши дни. Кроме того, посетители познакомятся с процессом изготовления грамоты, вручаемой вместе с присуждением звания.

Участники выставки также узнают историю почетных граждан Москвы – Владимира Долгорукова, Галины Улановой, Павла Третьякова и других – и их вклад в развитие города. В частности, инфографика покажет, как изменилась Москва при Долгоруком, и раскроет интересные факты о Третьяковской галерее.

На мероприятии можно будет послушать композиции творческого союза Александры Пахмутовой и Николая Добронравова и посмотреть видео о почетных гражданах Москвы Леониде Мильграме, братьях Бахрушиных и Галине Улановой.

Взрослые посетители смогут проверить свои знания и внимательность в викторине "Почетные граждане Москвы", а юные гости – познакомиться с памятниками архитектуры и личностями, причастными к ним, при помощи интерактивной игры.

Выставка будет работать в центрах госуслуг без перерывов и выходных: с 08:00 до 20:00 в районных офисах и с 10:00 до 22:00 во флагманах.

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