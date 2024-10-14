Ученые-изобретатели проведут двухмесячный научный интенсив для столичных школьников

В Москве открыли 30 научных кружков для старшеклассников. Двухмесячный интенсив для подростков с 8-го по 11-й класс проведут ученые-изобретатели, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более тысячи школьников смогут создать свои исследовательские проекты в рамках акции "В центре науки". Они смогут выбрать из семи направлений: от информатики до лингвистики. Регистрация участников открыта до 16 октября.

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