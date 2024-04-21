Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

Москвичам станет проще найти предков. О возможностях онлайн-сервиса "Моя семья" рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, по словам, мэра Москвы, теперь в нем доступно еще более 1000 книг с генеалогическими сведениями за 1775–1930-е годы. Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.