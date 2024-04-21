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21 апреля, 16:30

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Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

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Москвичам станет проще найти предков. О возможностях онлайн-сервиса "Моя семья" рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, по словам, мэра Москвы, теперь в нем доступно еще более 1000 книг с генеалогическими сведениями за 1775–1930-е годы. Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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