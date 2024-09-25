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25 сентября, 07:30

Общество

Аналитики заявили, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой

Аналитики заявили, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой

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Россияне начали больше интересоваться эзотерикой. К таким выводам пришли аналитики одной из компаний-операторов связи.

По их данным, в этом году число посетителей сайтов с подобной тематикой выросло почти на четверть. Заметнее всего трафик увеличился на порталах о нумерологии. В то время как наибольшее количество пользователей привлекают сайты об астрологии.

По словам экспертов, повышенный интерес к эзотерике может появиться на фоне кризисных ситуаций. Женщины проявляют больше интереса к эзотерике, чем мужчины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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