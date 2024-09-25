25 сентября, 07:30Общество
Аналитики заявили, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой
Россияне начали больше интересоваться эзотерикой. К таким выводам пришли аналитики одной из компаний-операторов связи.
По их данным, в этом году число посетителей сайтов с подобной тематикой выросло почти на четверть. Заметнее всего трафик увеличился на порталах о нумерологии. В то время как наибольшее количество пользователей привлекают сайты об астрологии.
По словам экспертов, повышенный интерес к эзотерике может появиться на фоне кризисных ситуаций. Женщины проявляют больше интереса к эзотерике, чем мужчины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Как карта ляжет: почему компании подбирают сотрудников по гороскопу и таро
- Астролог перечислила самые стрессоустойчивые знаки зодиака