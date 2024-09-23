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23 сентября, 13:15

Общество

Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни

Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие дни

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Экстренное предупреждение действует в столице из-за резкого похолодания. В ночь на 24 сентября температура в Москве может понизиться до минус 4 градусов. В столичном регионе уже зафиксировали первые заморозки.

До 27 сентября осадков в городе не ожидается, днем будет переменная облачность и сухая погода. Днем 23 сентября воздух прогреется до 15–17 градусов, а вечером охладится до 10 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, южный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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