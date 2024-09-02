На Патриарших прудах в Москве сыграли свадебную церемонию для двух корги

На Патриарших прудах в Москве прошла свадебная церемония, где молодоженами оказались две собаки породы корги. Торжество состоялось по всем традициям – "невеста" нарядилась в белое платье, пара прошла по красной ковровой дорожке, а вокруг было много гостей.

Среди приглашенных были не только люди, но и другие собаки. А в качестве праздничного угощения для корги приготовили каре из ягненка.

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