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24 октября, 12:45

Транспорт

"Техно": глава BMW призвал Евросоюз отменить будущий запрет продажи бензиновых автомобилей

"Техно": глава BMW призвал Евросоюз отменить будущий запрет продажи бензиновых автомобилей

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Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил на Парижском автосалоне, что пришло время отменить будущий запрет Евросоюза на продажу автомобилей с ДВС, который должен начать действовать в 2035 году. Причиной тому стали плохие продажи электромобилей, а также неустойчивые субсидии на них.

Руководитель специальных проектов компании-производителя электромобилей Василий Чеботарев отметил, что европейские производители электрокаров сильно отстали от китайских, которые сделали ставку на доступные модели.

Подробнее – в программе "Техно".

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