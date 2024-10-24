"Техно": глава BMW призвал Евросоюз отменить будущий запрет продажи бензиновых автомобилей

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил на Парижском автосалоне, что пришло время отменить будущий запрет Евросоюза на продажу автомобилей с ДВС, который должен начать действовать в 2035 году. Причиной тому стали плохие продажи электромобилей, а также неустойчивые субсидии на них.

Руководитель специальных проектов компании-производителя электромобилей Василий Чеботарев отметил, что европейские производители электрокаров сильно отстали от китайских, которые сделали ставку на доступные модели.

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