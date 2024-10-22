Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

На западе Москвы начался процесс прокладки нового тоннеля метро в рамках строительства Рублево-Архангельской линии. Старт работам дал Сергей Собянин.

Участок, проходящий от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", будет преодолеваться проходческим щитом "Лилия", которому предстоит пройти 850 метров под землей.

Ожидается, что новая линия улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей центральных, западных и северо-западных районов Москвы. В перспективе планируется продлить линию еще на 5 километров, открыв дополнительные станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы".

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