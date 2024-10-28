Samsung представит бюджетный смартфон серии Galaxy A0X с поддержкой 5G

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Компания Samsung представит первый смартфон бюджетной серии Galaxy A0X с поддержкой 5G и базовыми функциями, сообщает GizmoChina.

В августе 2024 года компания представила новую модель смартфона Galaxy A06, которая стала преемницей предыдущей версии Galaxy A05. Обе модели оснащены процессором Helio G85 от MediaTek с поддержкой сети 4G. Эксперты предположили, что модель получит название Galaxy A06 5G

Однако уже сейчас в каталоге GSMA появились новые модели – SM-A066B/DS и SM-A066M/DS. Пока нет подробной информации о технических характеристиках, можно предположить, что большинство функций будут такими же, как у предыдущей модели.

Дата релиза Galaxy A06 5G пока не объявлена. Ожидается, что Samsung скоро предоставит дополнительную информацию.

В России за первые девять месяцев 2024 года смартфоны подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным СМИ, средняя цена на новый смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. На это могло повлиять изменение курса валют, стоимости закупок и логистики.

По предварительным данным одного ретейлера, россияне купили 22,3 миллиона смартфонов на общую сумму 528 миллиардов рублей. При этом в топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix.