"Известия": в России смартфоны подорожали на 12–15%

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В России за первые девять месяцев 2024 года смартфоны подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет газета "Известия".

Издание уточнило, средняя цена на новый смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. На это могло повлиять изменение курса валют, стоимости закупок, логистики, уточнили источники. В одном из федеральных ретейлеров рассказали об увеличении стоимости на 14%.

Собеседники издания отметили, что выросший курс доллара отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Другой причиной можно назвать рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров.

По предварительным данным ретейлера, россияне купили 22,3 миллиона смартфонов на общую сумму 528 миллиардов рублей. При этом топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix. Также источники добавили, что ожидается умеренный сезонный рост цен на смартфоны к Новому году. Однако после завершения высокого сезона цены стабилизируются.

Между тем устройства с кнопками и другими физическими элементами управления могут стать популярнее сенсорных дисплеев. По словам экспертов, фирмы начали переосмыслять использование кнопок в устройствах, так как их проще использовать, они обладают большей тактильностью и исключают зрительный контакт. Кроме того, кнопочный мобильный телефон дольше держит заряд и более защищен от мошенников по сравнению с современным.