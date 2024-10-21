WSJ: кнопочные устройства могут вытеснить сенсорные из-за простоты в управлении

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Устройства с кнопками и другими физическими элементами управления могут стать популярнее сенсорных дисплеев, пишет The Wall Streeet Journal (WSJ).

По словам экспертов, различные слайдеры, кнопки и ручки возвращаются в транспортные средства, бытовые приборы и электронику после почти двух десятилетий улучшения технологий сенсорных дисплеев.

Авторы публикации уверены, что фирмы начали переосмыслять использование кнопок в устройствах, так как их проще использовать, они обладают большей тактильностью и исключают зрительный контакт.

Ранее другое американское СМИ заявляло, что жители Штатов начали массово выбирать кнопочные устройства вместо смартфонов. За 2023 год в США продано свыше 2,8 миллиона таких телефонов. По словам экспертов, кнопочный мобильный телефон дольше держит заряд и более защищен от мошенников по сравнению с современным.

