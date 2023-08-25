Нутрициолог рассказала, какой фрукт поможет сделать кожу лица упругой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здоровое питание, а в частности, употребление определенных продуктов может замедлить процессы старения в организме. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила нутрициолог Зоя Богданова.

"Если говорить о красоте и молодости, то сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы", – рассказала она.

Специалист пояснила, что избыток свободных радикалов в организме может привести к окислительному стрессу и ускорению процессов старения. В свою очередь, употребление слив может замедлять окисление клеток.

Положительное влияние на кожу, по словам Богдановой, может оказать ежедневное употребление не менее 300 граммов фруктов с низким гликемическим индексом.

Ранее дерматолог Нана Носарева предостерегла от употребления табака, объяснив, что курение негативно влияет на кожу лица, которая приобретает серо-землистый цвет. По ее словам, цвет кожи меняется из-за проникновения в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов и негативным образом влияют на биохимические процессы в клетках.

