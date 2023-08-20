Какие процедуры помогут привести кожу в порядок после лета

Летом многие предпочитают проводить побольше времени на свежем воздухе, чтобы погреться под лучами солнца и загореть. Однако эксперты предупреждают, что в результате такого отдыха, если не защищать кожу, можно ее пересушить, получить неравномерный цвет лица и пигментные пятна. Выяснили у дерматолога, как исправить подобные неприятные последствия.



Убрать пигментные пятна

Самым нежелательным эффектом летнего загара многие считают пигментные пятна. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова. Легче всего предупредить их образование, то есть использовать крем с солнцезащитным фильтром spf 30-50, носить широкополые шляпы и не загорать.

Если пигментные пятна уже появились, для борьбы с дефектом используют косметические средства с содержанием азелаиновой кислоты, тиамидола, арбутина, солодки и схожих компонентов. Назначить их применение может только врач дерматолог-косметолог.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Также справиться с пигментными пятнами поможет срединный пилинг и лазерные процедуры. Осенью уже можно к ним приступать. Из инъекционных процедур отбеливанию кожи способствует введение мезококтейлей, например, содержащих витамин "С".

Кроме того, можно выбрать комплексный мезопрепарат для отбеливания с гиалуроновой кислотой и получить дополнительный эффект – увлажнение кожи.



Очистить кожу

Солнце провоцирует образование комедонов, то есть черных точек или белых угрей. Поэтому еще одна важная процедура в конце лета – это гигиеническая чистка лица. Она поможет привести в порядок кожу любого типа, но особенно будет полезна для тех, у кого есть проблема акне, подчеркнула Елена Мошкова.

Однако при записи на гигиеническую чистку нужно учитывать, что в процедуре используют кислотные и отшелушивающие средства, поэтому загар побледнеет. К тому же через несколько дней может появиться шелушение, предупредила дерматолог.



Увлажнить и освежить

Период конца лета – начала осени прекрасно подходит для проведения косметических медицинских массажей лица и зоны декольте. Такая процедура считается не агрессивной, при этом она хорошо помогает повысить тонус мышц и добиться лифтинг-эффекта.





Елена Мошкова врач-дерматолог, косметолог Массаж улучшит микроциркуляцию кожного покрова, окажет благотворное расслабляющее действие на нервную систему, а качественные массажные крема и масла увлажнят, напитают и освежат утомленную солнцем кожу.

Также к достаточно щадящим омолаживающим процедурам относят микротоковую терапию. Она оказывает воздействие на все слои кожи, мышцы, сухожилия, кровеносные и лимфатические сосуды и хорошо устраняет пастозность (отек кожи с характерным уменьшением эластичности и бледностью). Для достижения видимого результата необходим курс – в среднем 5-10 процедур, уточнила врач.

