Около 2 тыс человек собрались в Мюнхене на акции против наращивания вооружений

Фото: ТАСС/Антон Долгунов

В Мюнхене около 2 тысяч человек вышли на акции против НАТО и наращивания вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстрации проходят параллельно с 61-й конференцией по безопасности. Участники выступают за мирное урегулирование военных конфликтов, а также выражают протест против проходящего форума. Многие присутствующие выступили в том числе против поставок западных вооружений Киеву и призвали к солидарности с палестинцами.

Как отмечает агентство, несколько организаций созвали митинги на площади Карлсплац, после чего двинулись разными маршрутами на центральную площадь Мариенплац. По данным полиции, одна из акций собрала около 1,2 тысячи человек.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Для участия в ней были приглашены около 60 глав государств и правительств.

Между тем НАТО в своей стратегии должна перейти к "мышлению военного времени". Об этом ранее заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, по всему Альянсу уже нарастили оборонное производство.

При этом генсек Североатлантического альянса высказал мнение, что беседа Владимира Путина и президента США Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине. Как считает Рютте, беседа двух лидеров была удачной.