Иммунолог и дерматолог рассказали, как облегчить симптомы аллергии на холод

С понижением температуры у многих москвичей появилась аллергия на холод – слезятся глаза, сохнет и чешется кожа, возникает сыпь.

Как пояснила врач-инфекционист Анна Демина, холодовая крапивница возникает из-за выброса гистамина, который провоцирует зуд, покраснение и волдыри. По словам дерматолога Татьяны Баллирано, в группе риска – дети, пожилые люди и те, у кого ослаблены сосуды.

Иммунолог Николай Крючков добавил, что проверить предрасположенность можно с помощью теста со льдом – если на коже появляется стойкая сыпь, реакция считается положительной.

Чтобы снизить дискомфорт, специалисты советуют носить теплую одежду из натуральных тканей, защищать открытые участки тела, увлажнять кожу перед выходом на улицу и при необходимости принимать теплый душ.

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