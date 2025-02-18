Врач Кураева: длительное нахождение на морозе может привести к куперозу

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Длительное нахождение на морозе может спровоцировать холодовую аллергию, купероз и раздражительный дерматит. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила врач-дерматовенеролог филиала "Люблинский" Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.

По ее словам, мороз также оказывает влияние на состояние волос, поскольку сильно их сушит, а находящиеся в помещениях обогреватели усиливают такую проблему. В результате волосы превращаются в обезвоженные и становятся более ломкими.

"При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток – при температуре до минус двух градусов, но при длительных прогулках, даже при нуле градусов за окном, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками", – посоветовала специалист.

Кроме того, врач рекомендовала нанести питательный крем на лицо для защиты от обветривания. Однако это надо делать не менее чем за 30 минут до выхода на улицу, добавила она.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что россиянам зимой не хватает витаминов A, C и D. По ее словам, из-за отсутствия солнца в зимний период у людей часто встречается дефицит витамина D. Он нужен для нормальной работы иммунной системы. Специалист посоветовала обязательно проверить уровень витаминов в крови и при необходимости принимать препараты для восполнения дефицита.

