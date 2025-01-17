Косметолог Рябинова: спасти губы от обветривания поможет отказ от поцелуев на улице

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Защитить губы от обветривания зимой поможет отказ от поцелуев и употребления напитков на улице. Такое заявление в беседе с News.ru сделала косметолог Наталья Рябинова.

По словам эксперта, чтобы губы не обветривались, они не должны быть влажными. Поэтому зимой их также не нужно постоянно облизывать, кусать или отрывать с них кожу. Такие вредные привычки могут не только ухудшить состояние кожи, но и привести к более серьезным проблемам, предупредила Рябинова.

Для сохранения красивых и здоровых губ нужно носить с собой гигиеническую помаду или бальзам, посоветовала врач. Она рекомендовала выбирать продукт на основе воска или масел.

"Не бойтесь, если в составе будут присутствовать синтетические компоненты, они абсолютно безвредны для кожи. Кроме того, они даже создают дополнительный защитный слой, не впитываясь глубоко в кожу", – добавила косметолог.

Для защиты кожи от сухости и раздражений в зимний период эксперты советуют выбирать кремы с плотной структурой, содержащие гиалуроновую кислоту, сквалан и витамины. Вечером можно использовать более насыщенные средства для восстановления баланса влаги в коже.

Для очищения кожи специалисты рекомендовали использовать мягкие средства, например молочко или мицеллярную воду. По их мнению, следует избегать агрессивных скрабов и горячей воды.