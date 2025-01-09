Россиянам рассказали, как зимой избежать сухости и раздражений кожи

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Правильный уход за кожей в холодное время года позволит предотвратить такие проблемы, как сухость, зуд и раздражение кожи. Один из советов, который поможет этого избежать, – своевременно увлажнять кожу, сообщает Life.ru.

Когда на улице понижается температура, кожа вырабатывает меньше кожного сала, а естественная защитная оболочка становится тоньше и не справляется со своими функциями. Кроме того, в зимнее время кожа становится сухой, поэтому необходимо обеспечивать ей достаточное увлажнение.

Эксперты рекомендовали выбирать кремы с плотной текстурой, содержащие гиалуроновую кислоту, сквалан и витамины. Вечером можно использовать более насыщенные средства для восстановления баланса влаги в коже.

Также зимой кожа становится более чувствительной к внешним воздействиям, поэтому ее очищение должно быть бережным. Так, можно использовать мягкие средства, такие как молочко и мицеллярная вода, избегать агрессивных скрабов, горячей воды и не допускать пересушивания кожи, чтобы сохранить ее защитный барьер.

Эксперты отмечают, что в зимний период не рекомендуется использовать легкие летние гели и увлажняющие средства. Вместо них следует выбирать более плотные кремы, которые обеспечивают защиту от внешних факторов, а также содержат увлажняющие и питательные компоненты.

В то же время ночной крем должен быть еще более концентрированным. Он помогает увлажнять и питать кожу в течение ночи, делая ее более упругой и сияющей утром. Для зимнего ухода подойдет крем с ретинолом, который стимулирует обновление клеток.

Специалисты подчеркивают, что от воздействия ультрафиолетового излучения кожу необходимо оберегать и зимой. Даже если на улице пасмурно, солнечные лучи могут нанести вред, особенно если кожа остается незащищенной. Так, следует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше.

К внешним воздействиям в холодное время года становится чувствительной кожа рук и губ. Для предотвращения трещин и шелушения рекомендуется использовать увлажняющие кремы и защитные бальзамы, а также носить перчатки, чтобы защитить кожу от холода и ветра.

Для поддержания здоровья кожного покрова необходимо следить за питанием. Россиянам посоветовали включить в рацион продукты, содержащие полезные жиры, витамины A, E и C. Эти вещества также улучшат внешний вид кожи.

В холодный период года можно посетить косметолога, который проведет пилинг, мезотерапию и подберет индивидуальный план ухода. Однако важно и самостоятельно следить за средствами, которые наносятся на кожу.

Для жирного типа кожи необходимо подобрать уходовые средства, которые не забьют поры, а для чувствительного – гипоаллергенные средства с минимальным содержанием агрессивных компонентов.

Между тем врач – аллерголог-иммунолог Гэрэлма Андренова рассказала, что холодовая аллергия, или крапивница, нередко возникает при контакте с холодной водой и иногда сопровождается ангиоотеками, болями в животе, зудом и кашлем.

От холодовой аллергии можно полностью избавиться медикаментозно, однако для этого важно обратиться к специалисту, чтобы он назначил правильное лечение. Что касается профилактики патологии, то помогут теплая одежда и защитные увлажняющие колд-кремы, которые нужно нанести перед выходом на улицу.

