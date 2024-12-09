Врач Чернышова назвала пять заболеваний, которые обостряются зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зимой может обостряться аллергия, а также заболевания уха, дыхательной системы, суставов и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, из-за переохлаждения усугубляются заболевания дыхательной системы, такие как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.



Надежда Чернышова врач-терапевт Если, например, человек с хроническим легочным заболеванием долго бежит по улице, ртом хватает холодный воздух – это приведет к обострению. Точно так же это усугубит и другие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей – ларингит, фарингит и тонзиллит.

Если человек будет долго находиться на ветру без шапки или в легком продуваемом головном уборе, он также может переохладиться и получить обострение отита, добавила эксперт.

Кроме того, зимой значительно возрастает риск появления заболеваний почек и мочевого пузыря, таких как пиелонефрит и цистит.

"Если сидеть на холодном, ходить в коротких куртках с чуть прикрытой поясницей, носить слишком легкую или промокающую обувь, от которой сильно переохлаждаются ноги – это все может спровоцировать заболевания мочевыделительной системы", – отметила Чернышова.

Терапевт предупредила, что в конце осени и начале зимы усугубляются артрозы и полиартриты. Крупные и мелкие суставы могут реагировать на переохлаждение и смену погоды.



Надежда Чернышова врач-терапевт Зимой проявится так называемая холодовая аллергия – чрезмерная реакция кожи на сильный холод. Она сопровождается покраснением, зудом и шелушением.

Эксперт посоветовала не переохлаждаться, а при ухудшении самочувствия обратиться к специалисту.

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