Терапевт Чернышова объяснила, почему опасно ходить без шапки зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Простудой, выпадением волос и обострением имеющихся заболеваний могут закончиться регулярные прогулки без шапки зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, даже если не нравится носить шапку, ее все же всегда надо иметь при себе, и как только покажется, что голове холодно, сразу же надевать.

Переохлаждение приводит к общему снижению иммунитета, а в результате организм может не справиться с микробами, которые в нем обитают, и начнется простуда.

"Конечно, молодой, здоровый, тренированный человек, может, и не заболеет, но, если организм и так ослаблен после болезни, из-за недосыпа или психологической нагрузки, последствия не заставят себя ждать", – подчеркнула врач.



Надежда Чернышова врач-терапевт Особенно важно беречь себя и носить шапку тем, у кого есть повторяющиеся, часто рецидивирующие острые отиты, хронический гайморит. А также людям, которые проходят лечение у стоматолога или даже просто имеют кариес.

"И абсолютно всем советую обязательно надевать шапку в ветреную погоду, иначе можно начать терять волосы. Кожа головы реагирует на холодный ветер спазмом кровеносных сосудов, в том числе питающих волосяные луковицы. В результате волосы могут начать выпадать", – предупредила Чернышова.

А еще для волос вредно, когда шапка тесная, поэтому лучше подбирать более свободную модель, отметила врач. Плюс терапевт посоветовала носить не слишком теплые модели.

"Голова не должна потеть, иначе это также очень быстро приведет к переохлаждению. Желательно, чтобы шапка была достаточно легкой и выполненной из дышащих тканей", – заключила терапевт.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о главных причинах частых простуд. Она отметила, что в норме люди могут простужаться около трех раз за осенний, зимний и весенний сезоны. Если же человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряженный график работы и он не высыпается, то будет болеть чаще.