Иммунолог рассказала о главных причинах частых простуд

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Недосып, постоянный стресс и регулярное нахождение в местах скопления большого количества людей ослабляют иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По словам эксперта, в норме люди могут простужаться около трех раз за осенний, зимний и весенний сезоны.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Если человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряженный график работы и он не высыпается, то будет болеть чаще.

Врач напомнила, что, если бодрствовать ночью, в организме вырабатывается гормон стресса. "Хронический выброс гормона стресса приводит к снижению иммунитета и защитной функции организма именно в борьбе с окружающими вирусами", – пояснила Ярцева.

По ее словам, несколько простых правил помогут болеть реже. В частности, нужно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, а также поменьше нервничать.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Нужно научиться работать со стрессом, не заострять свое внимание на каком-то событии или ситуации. Спать следует 8–9 часов. Ложиться лучше в 21–22 часа.

"Важно, чтобы качество сна было хорошим, чтобы человек спал глубоко. Если у него высокий уровень стресса, начинаются проблемы с засыпанием. Также он часто просыпается. В итоге качество такого сна сводится к нулю, а это отражается на иммунитете", – заключила эксперт.

Ранее были названы основные ошибки, которые люди совершают во время простуды. Среди них – попытка продолжить жить в привычном ритме, в частности ходить на работу. Это может замедлить выздоровление или даже привести к осложнениям. Кроме того, существует риск заразить окружающих людей. Также к ошибкам относятся обтирания водкой или уксусом при высокой температуре и прием антибиотиков, если простуда была вызвана вирусами.

