Лор рассказал, чем грозит переохлаждение щиколоток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Переохлаждение голеностопных суставов провоцирует воспалительное заболевание полости носа, которое ведет к синуситу или вазомоторному риниту. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

По мнению врача, оголенные щиколотки и легкая обувь в начале весны являются признаком крутости у подростков и молодых людей, что совершенно неправильно и может навредить здоровью.

"Человек находится на улице не пять-десять минут, нужно условно час, чтобы добраться до школы или работы, и час обратно. Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка", – объяснил он.

Зайцев добавил, что подростки из-за переохлаждения могут заполучить ринит, а у детей от 9 до 11 лет может обостриться воспаление носоглотки и аденоидов.

Лор отметил, что одна из форм ринита, а именно вазомоторный, может привести к воспалению носовых пазух и заболеванию задней стенки глотки.

Ранее Зайцев заявлял, что прокол пазухи носа или пункцию верхнечелюстной пазухи можно провести при гайморите, если необходимо хирургическое вмешательство. Он развеял миф о том, что если человеку один раз проводили пункцию, то ее будут делать всю жизнь. Врач добавил, что при возникновении гнойного абсцесса необходимо как можно скорее избавляться от гнойника, так как его долгое присутствие приведет к повторному гаймориту.



"Доктор 24": сезон гайморита

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!