Врач Лишин перечислил заболевания, при которых нельзя ходить в баню

29 ноября, 18:55Общество
Фото: depositphotos/Nitrub
Людям с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, а также проблемами с легкими лучше воздержаться от похода в баню. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.
По его словам, в первую очередь не стоит посещать баню при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Речь идет о гипертониках и людях с варикозным расширением вен нижних конечностей.
"У них могут быть осложнения после посещения бани, отечности, скачки давления, очень неприятные состояния", – уточнил Лишин.
Если у человека есть склонность к тромбозам, то посещать баню также не рекомендуется. В частности, противопоказанием является наследственная тромбофилия.
Воздержаться от посещения бани также лучше при некоторых заболеваниях дыхательной системы.
"У астматиков, людей с хронической обструктивной болезнью легких в тяжелой степени может ухудшиться состояние, появиться признаки удушья", – предупредил специалист.
Ранее россиян призвали не употреблять алкоголь во время похода в баню. Дело в том, что при высокой температуре сосуды расширяются, а спиртные напитки дополнительно этому способствуют. В результате слабые стенки могут не выдержать давления и лопнут. Если пострадает сосуд головного мозга, может произойти инсульт.