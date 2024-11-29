Врач Лишин перечислил заболевания, при которых нельзя ходить в баню

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Людям с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, а также проблемами с легкими лучше воздержаться от похода в баню. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, в первую очередь не стоит посещать баню при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Речь идет о гипертониках и людях с варикозным расширением вен нижних конечностей.

"У них могут быть осложнения после посещения бани, отечности, скачки давления, очень неприятные состояния", – уточнил Лишин.

Если у человека есть склонность к тромбозам, то посещать баню также не рекомендуется. В частности, противопоказанием является наследственная тромбофилия.



Виктор Лишин врач-терапевт При кожных заболеваниях в стадии обострения тоже нельзя париться. Баня – это не просто температурное воздействие, но еще и влажность, на кожу может попасть вода, и это может ухудшить состояние. Поэтому лучше перенести посещение на более спокойный период, когда с кожей будет все хорошо.

Воздержаться от посещения бани также лучше при некоторых заболеваниях дыхательной системы.

"У астматиков, людей с хронической обструктивной болезнью легких в тяжелой степени может ухудшиться состояние, появиться признаки удушья", – предупредил специалист.



Виктор Лишин врач-терапевт Некоторые также думают, что при простуде очень хорошо сходить в баню. Это не совсем так. Когда мы только заболеваем, организм начинает бороться, сопротивляться, и если в этот момент попариться, то можно спровоцировать развитие болезни в еще большей степени.

Ранее россиян призвали не употреблять алкоголь во время похода в баню. Дело в том, что при высокой температуре сосуды расширяются, а спиртные напитки дополнительно этому способствуют. В результате слабые стенки могут не выдержать давления и лопнут. Если пострадает сосуд головного мозга, может произойти инсульт.