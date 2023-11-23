Флеболог объяснил, почему зима опасна для пациентов с варикозом

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Перепады температур и малоподвижный образ жизни могут привести к осложнениям при варикозной болезни. Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

По его словам, зимой страдающие варикозом пациенты испытывают некоторое облегчение, так как в холодное время года ноги отекают меньше, чем в жару.

Однако расслабляться не стоит, предупредил врач: по статистике, именно в осеннее-зимний период чаще всего развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания. В том числе смертельно опасное осложнение варикоза – тромбоэмболия легочной артерии.



Владислав Орлов врач-флеболог, кандидат медицинских наук Причиной этого становится прежде всего перепад температур, из-за которого сосудам постоянно приходится сужаться и расширяться. Если они не в порядке, то попросту могут не выдержать такой нагрузки.

Тем, у кого есть варикоз, в холодное время года надо стараться не переохлаждаться и избегать резкого перепада температур. Например, после прогулки на холоде не надо торопиться залезать в горячую ванну, чтобы отогреться. Тем более не стоит практиковать выходы на мороз или погружения в холодную купель после бани. Повышать температуру тела важно постепенно, чтобы не навредить сосудам и не усугубить течение варикозной болезни, пояснил Орлов.

Еще одна опасность холодного времени года для людей с варикозом – резкое уменьшение двигательной активности. Когда на улице плохая погода, люди чаще сидят дома, меньше гуляют. А во время продолжительных новогодних праздников начинаются застолья, и малоподвижный образ жизни сопровождается употреблением алкоголя и большого количества жирной пищи, отметил врач.

Все эти факторы приводят к тому, что кровь сгущается, а значит, эритроциты слепляются между собой и повышается риск того, что при прохождении сосудов они могут их закупорить, заключил флеболог.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала пожилым людям есть меньше жирной и сладкой пищи, чтобы избежать тромбоза. Кроме этого, врач рекомендовала хотя бы два раза в год сдавать коагулограмму, которая позволит оценить свертывающую способность крови.