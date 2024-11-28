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28 ноября, 08:00

Общество

Дерматолог рассказала, как выбрать гигиеническую помаду

Дерматолог рассказала, как выбрать гигиеническую помаду

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Зимой губы нуждаются в особой защите. Мороз и ветер сушат кожу. Ситуацию способны спасти гигиенические помады и бальзамы. Врач-дерматолог Виктория Толстоносова рассказала, как выбрать то средство, которое действительно поможет защитить кожу губ от пересыхания.

Дерматолог порекомендовала выбирать продукты, в которых есть витамины. К примеру, витамин С обладает антиоксидантными свойствами, а витамин Е оберегает кожу губ от агрессивных факторов окружающей среды. Также она отметила, что наличие масел в составе гигиенической помады или бальзама поможет увлажнить и смягчить кожу губ.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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