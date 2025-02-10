Врач Людмила Лапа назвала три витамина, которых не хватает зимой

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Витаминов A, C и D часто не хватает россиянам зимой, рассказала Москве 24 врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, из-за отсутствия солнца в зимний период у людей часто встречается дефицит витамина D. Он нужен для нормальной работы иммунной системы.

"Витамин C тоже необходим: он отвечает за иммунитет, хорошее состояние стенок сосудов. Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С – можно пить теплый чай с лимоном", – указала эксперт.



Людмила Лапа врач-терапевт Если не хватает витамина A, сразу видно нарушение иммунной защиты. Появляется шелушение кожи, ухудшается состояние губ. Кожа – это наш основной защитный орган.

Специалист посоветовала обязательно проверить уровень этих витаминов в крови и при необходимости принимать препараты для восполнения дефицита.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что нельзя восполнить дефицит витамина D с помощью продуктов. Благодаря питанию можно лишь поддержать его нормальный уровень в организме.