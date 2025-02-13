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Новости

13 февраля, 12:00

Общество

"Доктор 24": терапевт рассказал, как домашние животные влияют на здоровье человека

"Доктор 24": терапевт рассказал, как домашние животные влияют на здоровье человека

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Западные СМИ заявили, что прием "Оземпика" может привести к слепоте

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 756 мм ртутного столба 13 февраля

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Почему у владельцев домашних животных ниже риск инфаркта и инсульта? От каких еще проблем со здоровьем они могут нас уберечь? Как общение с домашними животными влияет на уровень стресса?

Какие инфекции кошки и собаки могут передать человеку? Какие правила соблюдать, чтобы этого не произошло?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заведующий выездной медицинской службой, врач-терапевт Вячеслав Обухов.

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