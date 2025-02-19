Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 21:00

Общество

Около 8 сантиметров снега выпало в Москве

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Около 8 сантиметров снега выпало в Москве. Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог и тротуаров. На улицах работает техника, идет обработка проезжей части антигололедными составами.

23 февраля уличные парковки столицы будут бесплатными, рассказал Сергей Собянин. В День защитника Отечества оставить автомобиль без оплаты можно будет абсолютно на всех улицах.

Станцию метро "Трубная" украсили ко Дню защитника Отечества. На специальных красных арках появилось поздравление с 23 февраля. Под потолком по всей платформе развесили золотые и красные звезды.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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