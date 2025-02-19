Снегопад в Московском регионе продлится местами до утра 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад в Московском регионе может местами продлиться до утра четверга, 20 февраля. Соответствующая информация появилась на портале Гидрометцентра России.

"Предстоящей ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, количество осадков 0–0,5 миллиметра, прирост снега до 0,5 сантиметра", – уточняется в публикации.

Столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 10–12 градусов, в Подмосковье – до минус 15 градусов. В дневное время осадков в столице не будет, в области может быть небольшой снег. Температура в Москве поднимется до минус 5–7 градусов, а в Подмосковье – до минус 4–9 градусов.

В настоящее время столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме. Москвичей и гостей Москвы призывают в условиях непогоды пересесть на метро. Коммунальные службы следят за состоянием дорог и готовы проводить регламентные работы в случае необходимости. Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Между тем снег, который выпал ночью 19 февраля, принес в Московский регион до 3 миллиметров осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 0,8 миллиметра снега. В ТиНАО количество выпавших осадков достигло 3 миллиметров, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

