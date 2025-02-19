Драка с поножовщиной произошла в Басманном районе Москвы

Драка с поножовщиной произошла на улице Казакова в Басманном районе Москвы. В прокуратуре сообщили, что несколько мужчин играли в бильярд на деньги. В ходе игры начались обвинения в жульничестве. Они решили разобраться на улице.

Камера наблюдения запечатлела, как один из них достал нож и ударил им своего оппонента. Пострадавшего увезли в больницу, 52-летнего злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

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