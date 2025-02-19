Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Воронин

Городские службы регулярно проверяют состояние улиц и дорог в Москве на фоне снегопада. Это следует из телеграм-канала комплекса городского хозяйства столицы.

Исходя из погодных условий специалисты проводят регламентные работы. При этом водителей попросили быть аккуратнее на дорогах.

В ночь на 19 февраля в Москве выпал снег. В столичном регионе было зафиксировано до 3 миллиметров осадков.

В связи с непрекращающимся снегопадом, который наблюдается сразу в нескольких районах Москвы, горожанам рекомендовали пересесть на метро для поездок по городу. Если поездок на автомобиле не избежать, тогда водителям порекомендовали отложить их на более позднее время – после 19:00.

При этом столичный Дептранс напомнил, что перед приближением к пешеходному переходу нужно снизить скорость. Ситуацию на дорогах постоянно мониторят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

