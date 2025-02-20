Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столичном регионе в четверг, 20 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов мороза.

Скорость северного и северо-западного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в Москве в последних числах февраля ожидается оттепель. По ее словам, 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов. Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.

