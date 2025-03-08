В Южном Медведково открылся уникальный культурно-досуговый центр "Полярный"

В районе Южное Медведково открылся новый культурно-досуговый центр "Полярный". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Центр построен в рамках Адресной инвестиционной программы на месте старого кинотеатра.

Здание стало уникальным объектом, аналогов которому нет в столице. Его отличительная черта – стеклянный фасад с эффектом льда. Внутри центра расположены просторный вестибюль, зоны досуга и развлечений, цифровая арена, игровые комнаты, театрально-хореографическая студия, аудитория инжиниринга и моделирования, а также залы для занятий борьбой и йогой.

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