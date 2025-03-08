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08 марта, 12:15

Общество

Москвички начали присылать видео своих поздравлений с 8 Марта

Москвички начали присылать видео своих поздравлений с 8 Марта

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К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для жительниц столицы. Девушки и женщины могут получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику.

Телеканал Москва 24 дарит такие праздничные карты. Чтобы их получить, нужно прислать в редакцию видео с подарками на 8 Марта и рассказать о поздравлениях от близких.

От зрительниц уже поступают видео. Например, одна из москвичек поделилась кадрами праздничного торта, который ей подарили на 8 Марта. Она также отметила, что настоящим подарком стала сегодняшняя теплая и солнечная погода, которая добавила празднику весеннего настроения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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