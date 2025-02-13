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13 февраля, 07:45

Транспорт

Столичный коммунальный флот готовят к открытию навигации

Столичный коммунальный флот готовят к открытию навигации

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Столичный коммунальный флот уже готовят к открытию навигации. Буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики тщательно проверяют и при необходимости ремонтируют.

Всего в распоряжении коммунальщиков 30 судов. В теплое время года они ежедневно занимаются сбором мусора с поверхности московских рек и ликвидируют загрязнения. В прошлом сезоне коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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