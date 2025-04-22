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22 апреля, 19:15

Общество

Синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов в Москве в апреле

Синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов в Москве в апреле

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2025 год начался с аномально теплой погоды, сообщил представитель Гидрометцентра. В январе и марте уже фиксировались рекордные показатели, а в апреле жара продолжила обновлять максимумы. С 16 по 22 апреля в Москве побиты шесть температурных рекордов.

Во вторник, 22 апреля, воздух прогрелся до 23,3 градуса, а в среду ожидается до 24,3. При этом уже к концу недели ожидается резкое похолодание – температура упадет более чем на 20 градусов. В выходные возможны заморозки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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