22 апреля, 19:15Общество
Синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов в Москве в апреле
2025 год начался с аномально теплой погоды, сообщил представитель Гидрометцентра. В январе и марте уже фиксировались рекордные показатели, а в апреле жара продолжила обновлять максимумы. С 16 по 22 апреля в Москве побиты шесть температурных рекордов.
Во вторник, 22 апреля, воздух прогрелся до 23,3 градуса, а в среду ожидается до 24,3. При этом уже к концу недели ожидается резкое похолодание – температура упадет более чем на 20 градусов. В выходные возможны заморозки.
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