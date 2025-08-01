Daily Mail: родители оставили 10-летнего сына с просроченным паспортом в аэропорту

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Родители оставили 10-летнего мальчика в аэропорту Барселоны с просроченным загранпаспортом. Об этом сообщает Daily Mail, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным СМИ, семья отправилась в отпуск. Однако на рейс зарегистрировать сына не удалось, так как его паспорт оказался просрочен, а визы вовсе не было. Тогда родители приняли решение оставить мальчика в аэропорту, сказав, что его якобы заберет родственник.

Ребенка обнаружили сотрудники аэропорта и сообщили в полицию. Мать и отца пострадавшего сняли с рейса и доставили в участок, где их уже ждал сын. О том, какую меру пресечения изберут для родителей, не сообщается.

Ранее в России призвали ужесточить наказание для матерей за оставление детей. Если мать не осознает своей ответственности за жизнь ребенка, она не имеет права его воспитывать, заявил депутат Брянской областной думы и руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов. По его словам, человек намеренно совершает преступление и должен быть за это наказан.