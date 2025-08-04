Аэропорты Волгограда и Тамбова сняли ограничения на полеты

Фото: 123RF/bombaert

Ограничения на полеты отменены в аэропортах Волгограда и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Теперь обе авиагавани вновь принимают на посадку и отправляют рейсы.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в указанных аэропортах в ночь на понедельник, 4 августа. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов в обоих регионах.

Минувшей ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, целью которых стали объекты транспортно-энергетической сферы региона. Из-за падения обломков беспилотника на станции Арчеда временно ограничили движение поездов. В связи с этим пять составов задерживались в пути.