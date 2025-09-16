ВСУ обстреляли район топливных складов ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила пресс-служба станции.

В результате ударов загорелись сухие растения на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет около 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет.

Как уточнили на ЗАЭС, радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы. Ситуация взята под контроль, ведутся работы по тушению огня. Пострадавших среди персонала нет.

В пресс-службе обратили внимание, что вспомогательные объекты ЗАЭС, к которым относятся и топливные склады, конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов.

"Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности", – сказали там.

Пожар на складах топлива "потенциально может привести к катастрофическим последствиям". В настоящее время возгорание локализовано, ситуацию контролируют сотрудники станции и аварийные службы.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Удары затронули корпус "Г", в котором находится тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. О пострадавших информация не поступала.

Представитель ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что регулярные атаки на объекты станции носят террористический характер. С ее слов, каждый удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности.