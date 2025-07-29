Запорожская АЭС опровергла сообщения о якобы повышенном радиационном фоне

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Радиационный фон в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабилен и находится в пределах нормы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале электростанции.

"По данным непрерывного мониторинга, уровень гамма-фона составляет 0,09–0,11 микрозиверт в час, что характерно для данной местности и не представляет никакой угрозы для населения или окружающей среды", – отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Представители станции опровергли распространяемые в соцсетях фейки о якобы повышенном радиационном фоне, заявив, что подобные данные не соответствуют действительности и являются безосновательными.

25 июля украинские войска сбросили с БПЛА боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Персонал станции не пострадал. От взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой. На место ЧП сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС.

Спустя некоторое время два человека погибли и два пострадали в Энергодаре из-за массированного артобстрела со стороны ВСУ. Кроме того, повреждения получила территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник". Запорожская АЭС при этом продолжала работать в штатном режиме.