Два человека погибли в Энергодаре из-за массированного артобстрела ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и два пострадали в Энергодаре из-за массированного артобстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Повреждения получила территория одного из многоквартирных домов и район театра "Современник". В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава региона, Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции также не нарушена. Балицкий призвал жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

Ранее стало известно, что ВСУ также сбросили с БПЛА боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части ЗАЭС. Атака повредила семь гражданских автомобилей, от взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории. Персонал станции не пострадал.

